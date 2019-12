Bergamo: maxi sequestro di botti illegali e arresto di un commerciante

Giovedì 12 Dicembre 2019, gli agenti della Divisione Amministrativa hanno scoperto in un negozio di Alzano Lombardo (Bg) cipolle e bombe carta pericolose. Alcuni agenti si sono presentati in borghese, fingendosi normali clienti interessati all’acquisto, chiedendo di poter visionare fuochi di artificio da acquistare per le feste natalizie e di fine anno. Il titolare, non sospettando la vera identità degli avventori, ha proposto loro di comprare anche alcuni botti illegali e pericolosi. A quel punto gli altri colleghi in divisa, rimasti fuori dall’esercizio, sono entrati nel negozio e sono le scattate le perquisizioni: prima all’interno del negozio, poi in un garage e in un deposito adiacente, dove sono stati rinvenuti 91 chili di materiale esplosivo illegale e potenzialmente molto pericoloso, come cipolle da 9,2 pollici e bombe carta. La merce è stata sequestrata e il titolare del negozio, con precedenti in materia di vendita illegale di artifizi pirotecnici, è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Bergamo/articolo/12545dfa4be81ddc0000472444