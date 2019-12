ISE 2020: Panasonic mostra la nuova piattaforma incentrata su IP/IT

La nuova piattaforma combinerà le tecnologie di proiezione, visione e videoregistrazione in un’unica soluzione

Wiesbaden, DE. 18 dicembre 2019 – In occasione di ISE 2020 Panasonic presenterà il futuro delle soluzioni “glass to glass” per il settore AV, rendendo la produzione di contenuti più semplice e completa: dall’acquisizione al mixaggio, alla distribuzione e infine alla visualizzazione. La convergenza delle tecnologie AV e IP sarà la protagonista all’arena eSport di Panasonic insieme a una serie di esperienze mozzafiato. Panasonic introdurrà inoltre diverse nuove tecnologie, tra cui il proiettore laser super compatto e leggero da 30.000 lumen.

L’arena degli eSport

Gli eSport sono il settore in più rapida crescita nell’industria AV. Per questo, Panasonic metterà a disposizione una propria arena per eSport in cui i partecipanti saranno invitati a competere in tempo reale. L’arena riunisce il meglio dell’intrattenimento live e delle ultime novità Panasonic, come la piattaforma incentrata su IP/IT, la telecamera 8K ROI e lo switcher 4K con potenti proiettori laser 4K, tra cui il proiettore laser 4K da 50.000 lumen più compatto e leggero al mondo, oltre ai display grande formato. I visitatori potranno avranno anche l’occasione di vedere in anteprima il nuovo proiettore super compatto da 30.000 lumen.

Il museo digitale

Sfruttando la proiezione a parete e a pavimento, Panasonic darà vita ad un’esperienza unica e coinvolgente: un’esposizione sotto forma di un museo digitale interattivo in tempo reale. In questa attrazione, i proiettori laser Panasonic monteranno il primo obiettivo short throw al mondo a offset zero con zoom e si combineranno con i display 4K di alta gamma.

Soluzioni AV unificate e innovative

Visita il mondo di Panasonic per conoscere a fondo le capacità delle soluzioni AV unificate dell’azienda. Con una gamma completa di proiettori, ottiche e display professionali, i visitatori scopriranno in che modo Panasonic può aiutarli a ridurre i costi totali di esercizio e allo stesso tempo stimolare l’innovazione per creare esperienze accattivanti per gli utenti finali – in qualsiasi ambiente.

Apprendimento attivo

Nell’aula scolastica all’avanguardia di Panasonic, l’azienda farà una dimostrazione delle più recenti tecnologie visive e Pro-AV, in grado di ottimizzare l’apprendimento e la partecipazione da remoto garantendo una maggiore libertà agli insegnanti e offrendo ambienti didattici più interattivi e incentrati sugli studenti. In fiera, gli aspiranti studenti potranno lavorare in piccoli gruppi utilizzando schermi interattivi e condividere i risultati del loro studio su schermi di proiezione più grandi.

Soluzioni di collaborazione per il business

Nelle sale riunioni interattive del futuro, i partecipanti potranno sedersi e provare personalmente l’ampia gamma di soluzioni di collaborazione Panasonic: dai sistemi wireless per le presentazioni e le esclusive soluzioni di visualizzazione all-in-one fino ai modi più convenienti per creare, registrare e condividere contenuti. “I visitatori, immersi nelle esperienze di Panasonic, sicuramente apprezzeranno le straordinarie capacità delle nostre soluzioni AV integrate in una varietà di ambienti business, di apprendimento e di intrattenimento eterogenei e ne ricaveranno idee originali per le proprie necessità”, dichiara Hartmut Kulessa, European Marketing Manager presso Panasonic Business. Panasonic sarà allo Stand 1-H20, nel Padiglione 1, a RAI Amsterdam, dall’11 al 14 Febbraio 2020.