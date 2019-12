Lavoro. Carfagna: Da Mattarella preziose indicazioni per rilancio Paese

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Il Presidente Mattarella ha saputo fornire ancora una volta a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione un metodo di lavoro, all’insegna del rispetto reciproco come esempio per tutti i cittadini, e un indirizzo chiaro di azione, nell’interesse generale”. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, dopo aver partecipato all’incontro con le Alte Cariche dello Stato al Quirinale. “Quanto mai opportuno appare in questa fase il suo appello a individuare nella creazione di nuovi posti di lavoro la priorita’ che Governo e Parlamento devono porsi, utilizzando al meglio le grandi potenzialita’ degli italiani e favorendo la ripresa economica come strumento per affrontare anche il disagio sociale. In particolare- prosegue Carfagna- non posso che condividere le parole del Capo dello Stato sull’occupazione femminile e la presenza delle donne in ruoli di responsabilita’ come la ‘principale opportunita’ di crescita e sviluppo’ del nostro Paese”. “Il mio augurio per il nuovo anno- conclude la deputata di Fi- e’ che si possa ripartire insieme, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, utilizzando le preziose indicazioni del Presidente Mattarella per lavorare a un progetto complessivo di rilancio economico, sociale e culturale del Paese”. (Com/Lum/ Dire)