Riaperta la SS106 dopo l’inizio lavori agli argini del Crati

L’occupazione della Strada Statale 106 da parte dei residenti delle contrade limitrofe al tratto non in sicurezza (Thurio e Ministalla di Corigliano Rossano) è cessato oggi con l’arrivo dei mezzi necessari ad iniziare i lavori di ripristino degli argini del fiume Crati. L’occupazione era stata causata dalla preoccupazione dei residenti che chiedevano l’inizio dei lavori sull’alveo del fiume esondato lo scorso anno. Il Crati che aveva già causato ingenti danni a molti di coloro che vivono e lavorano della zona.” Si deve proseguire con il progetto esistente che prevede l’allontanamento degli argini in modo che un’eventuale piena non s’infranga direttamente sugli argini stessi”. Questa la dichiarazione del Sindaco all’Ansa.

FMP