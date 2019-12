Tav. Salvini: Bene arresti, altro che caccia a fantomatici “fascisti”

Estremismo anarchico e di sinistra produce aggressioni

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Grazie alla Polizia che ha arrestato alcuni estremisti dei centri sociali, accusati di aver partecipato agli assalti al cantiere Tav con tanto di aggressioni alle Forze dell’Ordine. Nessuna tolleranza per i violenti: da Nord a Sud l’estremismo anarchico e di sinistra produce aggressioni, minacce, disordini. Mi auguro che la magistratura non faccia sconti e che la politica non sottovaluti il fenomeno preferendo dare la caccia a fantomatici ‘fascisti'”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Vid/ Dire)