Voglio offrire a Calabria onesta’ e buongoverno Lega

(DIRE) Roma, 19 Dic. – “Grazie alle Forze dell’Ordine per questa operazione di pulizia che fa bene alla Calabria. Non vedo l’ora che arrivino le elezioni regionali del 26 Gennaio per offrire anche a questa splendida terra il buongoverno, l’efficienza e l’onesta’ della Lega”. Lo dice Matteo Salvini, commentando il maxi blitz contro la ‘ndrangheta che ha fatto scattare 334 arresti in Italia e all’estero. (Vid/ Dire)