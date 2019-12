Paola Canale presenta l’Accademia di Etiquette Italy a Reggio Calabria

Si è tenuta questa mattina nella sala della Biblioteca della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’attesa presentazione alle istituzioni cittadine di Etiquette Italy, brand fondato da Simona Artanidi, che si occupa di cultura dell’ospitalità e Made in Italy. La responsabile per la Calabria, l’imprenditrice Paola Canale, ha deciso di apire la sede principale dell’Accademia a Reggio Calabria, un’altra sarà a Lamezia Terme ed una terza a Cosenza. Un’occasione unica per il territorio, l’obiettivo di Paola Canale, consulente certificata ed affiliata ad Etiquette Italy, mira a prendersi cura dei professionisti e delle aziende di Reggio Calabria, in modo tale che possano contare sulla Business Etiquette per distinguersi e migliorare il proprio stile nelle relazioni d’affari. Al tavolo sono intervenuti come previsto Saverio Anghelo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, che ha gradito l’iniziativa spiegandone le possibili ricadute positive sul territorio reggino e calabrese ed ha lodato il coraggio di Paola Canale nell’intraprendere questa nuova iniziativa a livello regionale. L’imprenditrice Francesca Diano ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dell’accoglienza aziendale, forma ed educazione indispensabili per emergere nei contatti con i clienti. Paola Canale, dopo aver esposto i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere questa nuovo business, ha quindi ricordato l’appuntamento a Villa del Cavaliere Domenica 22 Dicembre, incontro durante il quale, si approfondiranno le informazioni sui corsi che si terranno all’ Accademia Etiquette Italy: uno dedicato ai professionisti, ai titolari d’impresa, ai manager e ai dirigenti e l’altro più indicato per la formazione di impiegati, dipendenti e collaboratori. La conferenza è stata moderata dalla giornalista Sonia Polimeni.

ph – Federica Romeo