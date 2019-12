Gallina (RC), i Carabinieri lo sorprendono con la droga in auto. Arrestato

Ieri notte, i Carabinieri della stazione Gallina hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente F.D., reggino, 24enne, con precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, durante un normale servizio di pattugliamento per le vie del paese, hanno notato due persone a bordo di un’auto, ove il passeggero, alla vista dei militari, ha gettato fuori dall’abitacolo un involucro in plastica contenente successivamente scoperto essere circa 30 dosi di marijuana.

Dichiarato in stato d’arresto, e dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina, mentre la droga è stata posta sotto sequestro per essere successivamente analizzata. Tale servizio, rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria sta svolgendo in tutta la provincia reggina con particolare attenzione alle aree più complesse che necessitano di una adeguata attività di controllo straordinario del territorio durante queste festività natalizie.

comunicato stampa – Carabinieri di Reggio Calabria