Cellulare cade nel palo. Lui cerca di recuperarlo, ma rimane incastrato

Per recuperare il suo cellulare, che era caduto in un palo metallico, è rimasto incastrato a testa in giù con l’intero corpo nella fessura. E’ stato un passante che, vedendo i piedi sporgenti dal palo, aveva chiamato i Vigili del Fuoco questa Domenica intorno alle 8:30: al loro arrivo si presentava una scena di un uomo intrappolato in un palo di metallo al chiosco di Nimes Esplanade, di fronte all’hotel Novotel, in Francia. Sembra che questo giovane di 23 anni abbia cercato di recuperare il suo cellulare caduto, scivolando all’interno del palo da un piccolo portello. Per tirare fuori il cittadino, vittima della sua stessa azione, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e i sanitari. Alla fine, con un po’ di fatica, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” è stato liberato e i vigili del fuoco hanno ripreso anche il telefono, che è stato restituito al legittimo proprietario.

