Dolce&Gabbana numerose opportunità di lavoro per fine 2019

Dolce&Gabbana, casa di alta moda italiana fondata nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a Legnano ha annunciato nuove occasioni lavorative per il mese in corso. Le opportunità riguardano un pò tutta Italia e vari ambiti professionali, soprattutto quelli legati alla gestione dei punti vendita, sistemi informativi e risorse umane. Fra le circa 40 posizioni attualmente aperte ci sono:

ICT Retail Systems & Applications Specialist;

Senior Client Advisor Milan;

Sales Assistant Milan;

HR Administration & Payroll Junior Specialist;

Sales Manager – Fidenza Outlet;

Senior Production Planner;

Stock Supervisor Porto Cervo;

Client Advisor – Noventa di Piave.

Per candidarsi online e verificare di essere in possesso dei vari requisiti richiesti dall’azienda per ogni ruolo professionale disponibile è necessario cliccare qui.

