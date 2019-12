Milano. Dopo i controlli delle volanti: 2 arresti per droga

Ieri sera, in due distinti interventi, gli agenti delle volanti hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Lopez, nel quartiere Quarto Oggiaro, gli agenti hanno controllato d’iniziativa il conducente di un’automobile. L’uomo, un cittadino marocchino di 26 anni, è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina. Poco prima della mezzanotte, invece, in viale Forlanini i poliziotti della volante hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, di cittadinanza romena, trovato con 23 bustine di metanfetamine. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905dff5b269d2e5124192232