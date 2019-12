Asi Calabria pronta la tessera inverno

Torna anche quest’anno il Progetto Asi Sport Invernali che tanto successo ha riscosso le passate stagioni nei comprensori sciistici di Gambarie D’Aspromonte e Lorica. Torna, si rinnova e si arricchisce il progetto di Asi Calabria, del Presidente Giuseppe Melissi, in stretta collaborazione con la sezione reggina presieduta da Fabio Gatto. Nasce quest’anno la tessera Asi sport invernali Calabria. Si tratta di una Card che darà diritto ai possessori di usufruire di tariffe scontate per praticare gli sport invernali presso gli impianti sciistici aderenti al circuito, Gambarie, Villaggio Palumbo e Camigliatello.

La scontistica non è l’unico vantaggio che offre la sottoscrizione della card, realizzata grazie all’apporto del referente del progetto, Tiziano Tallarico, presidente di Asd snowfamily, che garantisce anche la copertura assicurativa civile e verso terzi, durante la pratica degli sport invernali nei comprensori sciistici aderenti. La tessera, che avrà validità per l’intera stagione invernale, potrà essere sottoscritta tramite le società, circoli e associazioni sportive affiliate presenti sul territorio, al costo di 20€. In particolare, a Gambarie d’Aspromonte, sarà presente un punto dedicato dove sottoscrivere la tessera. Un nuovo strumento messo a disposizione da Asi Calabria per promuovere ed incentivare lo sport, con particolare riguardo per quello invernale, molto amato, che anche nella nostra regione può essere praticato con grande soddisfazione grazie ad impianti all’avanguardia e comprensori sciistici meravigliosi