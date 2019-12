Il Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio rinviato a giudizio per peculato

L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nell’uso di fondi per la promozione dell’Ente regionale in occasione del Festival di Spoleto

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio. La richiesta rientra nell’inchiesta su presunte irregolarita’ nell’uso di fondi per la promozione dell’Ente regionale in occasione del Festival di Spoleto. L’accusa e’ di peculato. Il 25 febbraio 2020 e’ fissata l’udienza del Gup per la decisione.

