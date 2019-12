Manovra. Gelmini: Impedire esame Camera atto contro democrazia

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Questa maggioranza si e’ permessa di far transitare il provvedimento piu’ importante dell’anno da questa Camera, che e’ l’unica assemblea legislativa che rappresenta l’intero corpo elettorale: e’ un fatto gravissimo. Impedire alla Camera dei deputati di poter emendare, modificare, rivedere una manovra completamente sbagliata e’ un atto contro la democrazia”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di bilancio. “Tutto questo- prosegue la capogruppo- e’ avvenuto perche’ avete trascorso l’intero mese di dicembre non in un confronto sano in Parlamento e nelle Commissioni, ma vi siete accapigliati all’interno della maggioranza su come stritolare prima e meglio quello che resta del ceto medio, delle imprese, delle partite Iva, che verranno profondamente danneggiate da questa manovra. Dovevate essere il governo di un nuovo umanesimo, per il momento avete demolito la democrazia parlamentare, avete ignorato gli appelli dei presidenti della Camera e del Senato e anche gli appelli del presidente della Repubblica. Nessuno, prima di voi, era arrivato a tanto: neanche il precedente governo, contro il quale il Partito democratico fece ricorso alla Consulta. Non ci sorprendiamo del Movimento 5 Stelle, perche’ l’intendimento dei grillini e’ molto chiaro: abolire la democrazia rappresentativa, violentare la democrazia liberale. Questo e’ quello che hanno in animo di fare”, conclude. (Com/Tar/ Dire)