Saggio di Natale: Grande successo della Virtus Reggio

La Società Ginnastica Virtus Reggio ha concluso l’anno solare dei sui 40 anni di attività con il Saggio di Natale augurando un Buon Natale e un Felice Anno 2020 a tutti i presenti. Il Pala Boccioni e la palestra del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” hanno accolto tutte le ginnaste della Virtus Reggio nei luminosi spazi adibiti per lo sport. Sotto l’attento sguardo del presidente prof. Rocco Loprevite, del vicepresidente Enzo Costantino, delle istruttrici pluripremiate prof.sse Rina Albanese e Carmen Loprevite, e dell’assistente dr.ssa Silvana Marrapodi, le giovanissime allieve si sono dilettate singolarmente in percorsi articolati, in cui hanno messo alla prova le capacità fisiche apprese durante l’anno di coordinazione spaziale e consapevolezza del corpo, equilibrio sulla trave e gestione degli attrezzi della ginnastica ritmica: cerchio, palla, corda, nastro e clavette. Il 40° Saggio di Natale si conclude con lo spettacolo delle allieve più esperte, accompagnate dalle agoniste, assistite dal “Babbo Virtus”, Enzo Costantino. Il finale è ormai un must del Natale targato “Virtus Reggio”.

SM