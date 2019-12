Un successo la presentazione dell’Accademia di Etiquette Italy presso Villa del Cavaliera a Reggio Calabria

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la prestigiosa location di Villa del Cavaliere, l’attesa presentazione dell’Accademia di Etiquette Italy. Differentemente da quanto avvenuto nella presentazione in sede istituzionale, avvenuta giorno Venerdì 20 Dicembre, a Palazzo Alvaro, l’imprenditrice Paola Canale a cui è stato affidato il compito di curare le tre sedi calabresi ha esposto dettagliatamente le finalità e i differenti corsi che gli iscritti avranno la possibilità di seguire. L’importanza di sapersi porre con gli interlocutori, l’educazione, l’etichetta da usare negli incontri importanti o d’affari. Tutto all’insegna della professionalità e della massima serietà ma con il sorriso ben in mostra, inteso come simbolo d’ approccio positivo. Ha arricchito la serata l’indispensabile contributo di Simona Artanidi, avvenuto in diretta skype. La fondatrice del brand Etiquette Italy, dopo un breve introduzione sulle possibilità che di sviluppo legate all’iniziativa, ha tenuto a ribadire la fiducia risposta in Paola Canale per la realizzazione di un progetto così importante e prestigioso in terra calabra. I numerosi partecipanti alla conferenza, la sala era gremita, alla fine della stessa hanno potuto degustare i vini delle Cantine Statti, importante partener dell’iniziativa insieme con delle delicatezze natalizie, offerte da “La Via del Goloso”.

photo – Silvana Marrapodi

