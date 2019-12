Milano, scritta di 15 metri contro le Forze dell’Ordine. La Polizia li arrestata per resistenza al P.U. e li indaga per oltraggio

Sono le 2 circa di oggi quando la Polizia di Stato giunge su segnalazione presso la Stazione ferroviaria di San Cristoforo. Tre persone stanno imbrattando la parete interna della Stazione. Alla vista degli agenti delle volanti i tre cominciano la loro fuga. L’inseguimento lungo la rete ferroviaria dura a lungo ma gli operatori riescono a bloccare la fuga di due delle tre persone. Due giovani milanesi di 24 e 22 anni, di estrazione anarchica, che avevano appena scritto una frase di 15 metri riportante offese contro le Forze dell’Ordine. Bloccati e controllati, sono stati arrestati per il reato di resistenza a P.U e indagati per oltraggio al Corpo Amministrativo dello Stato e imbrattamento. Inoltre, sono state sequestrate varie bombolette di vernice utilizzate per l’imbrattamento.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e01f17931670898776045