Rimini. Denunciato per spaccio esce dalla Questura e rompe lo specchietto di un’autovettura

Mentre i poliziotti erano intenti a redigere gli atti relativi all’attività espletata nel turno serale da poco concluso si accorgevano che all’esterno della Questura vi era un giovane, L.E., ventitreenne albanese, intento ad “armeggiare” intorno ad un’autovettura di servizio. Giunti immediatamente sul posto gli operatori, notando la rottura del supporto di collegamento in plastica compreso tra la carrozzeria e l’intero complesso dello specchietto, bloccavano il ventitreenne. Una volta accompagnato presso gli uffici i poliziotti hanno avuto modo di appurare che il responsabile del danneggiamento, poche ore prima, era stato accompagnato da altri colleghi, i quali lo avevano sorpreso con alcune dosi di cocaina denunciandolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Oltre al precedente per spaccio della serata appena trascorsa, il L.E. ne annoverava uno commesso a Rimini in data 13/06/2019. Il giovane albanese, nonostante fosse uscito da circa un’ora dai uffici della Questura, sapendo perfettamente che le autovetture parcheggiate nei pressi della Questura sono tutte appartenenti ai vari Uffici che la compongono, senza alcun timore decideva di danneggiare volontariamente e platealmente una delle autovetture parcheggiate. L.E. è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato e sarà sottoposto al rito direttissimo nella mattinata odierna.

