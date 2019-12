Castel Volturno a (Ce). Era latitante ma non ha voluto rinucniare al cenone di Natale. Arrestato

Era latitante dal Luglio del 2017 quando era riuscito a sfuggire alla cattura durante un maxi-blitz anti-droga. L’ operazione smantellò il traffico di stupefacenti utilizzato per rifornire le piazze di spaccio napoletane con bande olandesi e marocchine. Ieriil ricercato stava aspettando che fosse servito il pranzo di Natale ma i Carabinieri hanno anticipato la cena che si doveva tenere in un appartamento di Castel Volturno a Caserta e lo hanno tratto in arresto. Un’amara quanto giusta “sorpresa” di Natale che gli hanno riservato i militari dell’Arma.

