Colorado, rapina banca vestito da Babbo Natale poi lancia soldi a passanti e fa auguri

Colorado Springs (USA). Un rapinatore dalle sembianze molto simili a quelle di Babbo Natale, ha rapinato una banca nella piccola cittadina del Colorado. L’uomo ha agito all’interno dell’Academy Bank minacciando gli impiegati ed impugnando un’arma, subito dopo è uscito per le strade ed ha lanciato parte del denaro ai passanti, al grido di “Merry Christmas”. La gran parte dei dollari “donati” dal rapinatore a persone che causalmente transitavano nella zona non sono stati restituiti alla banca oggetto della rapina mentre il Babbo Natale Robin Wood è stato arrestato, senza opporre resistenza, poco dopo l’accaduto all’interno di una caffetteria non lontana dalla banca. (foto di repertorio)

