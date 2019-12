Magistrato aggredito a Cosenza. Squadra Mobile vaglia file video della zona

Dopo la gravissima aggressione, di sabato notte a Cosenza, ai danni del magistrato calabrese Giuseppe Greco, è il procuratore di Salerno, Luca Masini, a coordinare le indagini che faranno luce sull’accaduto. Al vaglio degli inquirenti ci sono adesso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona interessata. In base alla ricostruzione dei fatti, due uomini, col un passamontagna hanno colpito con dei bastoni il gip Giuseppe Greco mentre rincasava. L’aggressione avrebbe potuto avere anche effetti più gravi se non fossero intervenute delle persone attratte dalla grida del magistrato cosentino, situazione che ha indotto i due aggressori alla fuga. Sull’accauduto indaga la Squadra Mobile di Cosenza, un fatto così grave forse non si era mai verificato in Calabria, Greco negli ultimi anni ha firmato provvedimenti contro la malavita della zona e probabilmente questa intensa attività il bieco motivo dell’aggressione al togato. Dalla visione dei file video pare siano stati individuati dei rilievi che potranno aiutare nell’indagine.

