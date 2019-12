CM Reggio Calabria. Concerti di Natale a Palazzo Alvaro

Alle ore 18 a Palazzo Alvaro ritorna l’appuntamento con la rassegna dei “Concerti di Natale”. L’evento, promosso dalla Città Metropolitana manderà in scena per la quarta tappa del palinsesto dedicato il concerto del Coro Gospel dei Soul Sighs Gospel Choir. L’idea dell’evento dei Cori Polifonici “Metropolitani” nasce dalla volontà di realizzare un’iniziativa idonea a valorizzare sul piano culturale la collettività, con particolare riferimento alla promozione degli spettacoli dal vivo e dell’offerta turistica e del tempo libero. I gruppi, all’interno di un percorso di ben sette tappe iniziato il 15 dicembre, stanno eseguendo brani musicali legati alla musica sacra e alle festività natalizie, con la presenza anche di cori polifonici. La presenza di artisti così diversi tra loro ma comunque legati da un’unica passione, la musica, permette di diffondere l’arte attraverso emozioni, sentimento e passione trasmessi durante le esibizioni e di coinvolgere la collettività durante le feste natalizie. Il cammino dei “Concerti di Natale” proseguirà il 28 dicembre 2019 con l’Orchestra di Fiati di Bagnara per poi concludere un percorso con l’evento del 30 dicembre 2019 con Ciccio Nucera Band.