Il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha consegnato ieri, nelle mani del premier Giuseppe Conte, le sue dimissioni. Aveva richiesto espressamente più fondi per il suo ministero che evidentemente non sono arrivati. Fioramonti porebbe adesso lasciare anche il Movimento Cinque Stelle e fondare un gruppo parlamentare autonomo insieme ad altri colleghi che non si ritroverebbero più nelle nuove posizioni assunte dai pentastellati.

