Meteo, in arrivo nel weekend aria gelida e neve fino in pianura e lungo i litorali

L’anticiclone che al momento garantisce il beltempo sulla nostra Penisola, nel weekend si sposterà verso la Scandinavia lasciando così campo libero all’arrivo di aria gelida proveniente direttamente dal Polo Nord. Come riporta rainews.it, già da venerdì notte, avvertono gli esperti, il tempo peggiorerà su Marche, Abruzzo e Molise con l’arrivo di temporali e locali grandinate. Sabato i forti venti di Tramontana e Grecale porteranno rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. La neve potrà scendere fino a quote collinari e nelle precipitazioni più forti potrà comparire anche su pianura e lungo i litorali. Sul resto delle regioni sole, salvo nebbie diffuse e fitte in Pianura Padana. Domenica, continuerà l’afflusso di aria fredda dal settentrione; il tempo sarà ancora molto instabile sui versanti adriatici centro-meridionali e sul resto del Sud, ancora con rovesci e locali temporali di neve possibili fino in pianura, o in bassa collina. Le temperature subiranno un importante abbassamento, soprattutto al Centro-Sud, con valori che andranno sotto la media di 5-6° C.