Reggio Calabria. Ricordare Rosetta Zoccali e la storia dei moti a 20 anni dalla sua scomparsa

Domani 27 Dicembre alle ore 11.00, appuntamento a Piazza San Giorgio per ricordare Rosetta Zoccali a 20 anni dalla sua scomparsa. Un momento di raccogliemento in preghiera e poi tutti i presenti e riaccendere la speranza nel ricordo di chi visse intensamente la Rivolta Reggina del 1970. A Rosetta Zoccali e a nessuna delle altre donne del Comitato Femminile pro Reggio è mai stato dedicato un luogo che le ricordasse, così il gesto conclusivo di lanciare in mare i fiori appena sotto la statua della dea Athena, servirà per renderle omaggio di fronte a tutta la città per la quale ha lottato. Vi aspettiamo in tantissimi con il figlio Giovanni Romeo.