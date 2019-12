Tenta violenza sessuale a Natale,19enne sudamericano arrestato nel senese

Non era nuovo a comportamenti violenti il 19enne sudamericano arrestato ieri in provincia di Siena con l’accusa di violenza sessuale e di violazione di domicilio. Il giovane ha forzato una finestra di un’abitazione nella quale vivava una 23enne sua connazionale, entrando così in casa della ragazza. Quest’utima impaurita ha iniziato ad urlare attirando l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i Carabinieri. Il ragazzo, in base a quanto riporta l’Ansa, è stato quindi fermato e condotto in caserma.

FMP