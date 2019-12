Firenze. Furti su auto in sosta: 24enne marocchino in manette. In una notte avrebbe colpito su almeno 9 mezzi

Avrebbe messo a segno furti (tra tentati e consumati) su almeno 9 autovetture parcheggiate in via Pistoiese il cittadino marocchino di 24 anni arrestato la scorsa notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di “tentato furto e furto aggravato continuato”. A dare l’allarme al 113 è stato un residente svegliato nel cuore della notte dal rumore di vetri in frantumi. Il 24enne marocchino, già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato e fermato intorno all’una e mezza, tra via Pistoiese e via Umbria, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Firenze. Vestito completamente di scuro, zaino in spalla e cappellino in testa, aveva ancora in mano un grosso mattone grigio che alla vista della pattuglia non ha esitato a buttare sotto una macchina insieme allo zaino successivamente recuperato dalla polizia. Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto quella che ritengono essere la refurtiva di una serie di colpi messi a segno in rapida successione sulla scia di auto (al momento 9 quelle accertate) trovate in via Pistoiese con il finestrino o con il lunotto infranto. Nelle ore successive all’arresto, i poliziotti sono riusciti a contattare quasi tutte le parti lese ovvero i proprietari delle autovetture saccheggiate, nonché a restituire diversa refurtiva (tra questa, anche alcuni regali di Natale).

