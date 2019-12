Milano, Polizia sequestra circa 60 kg di marijuana

La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito delle intensificazioni delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel periodo delle festività ha arrestato in flagranza un 26enne, cittadino albanese, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il 21 Dicembre, gli agenti della Squadra Mobile di Milano, in borghese, transitando in via Martiri delle Foibe a Sesto San Giovanni (Mi), hanno notato un veicolo Renault Kangoo sopraggiungere ad alta velocità zigzagando tra le auto che lo precedevano. Lo hanno raggiunto, dopo un breve inseguimento, e lo hanno fermato a Milano. A bordo del veicolo un cittadino albanese, 26enne, di professione muratore. A suo dire in ritardo nel recarsi a lavoro.

Da un controllo istantaneo, il furgone risultava essere intestato ad una persona diversa dal conducente, di cui il cittadino albanese non conosceva il nome. Da li a poco il 26enne ha dichiarato di non conoscere nemmeno l’effettivo carico del furgone: 60 kg di marijuana custodita in involucri termosaldati destinati al mercato milanese. Il giovane albanese ha dichiarato di aver conosciuto un giovane libanese in un bar che lo aveva avvicinato poco prima, e in cambio di un corrispettivo economico di 500 euro gli chiedeva di trasportare il furgone a Sesto Rondò nei pressi della stazione Metro per raccogliere altri operai. Tuttavia, sono ancora in corso le indagini allo scopo di risalire ai fornitori.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e05e71eb4dae702113221