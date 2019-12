Reggio Calabria. Commovente commemorazione per Rosetta Zoccali a 20 anni dalla sua morte

Si è tenuta questa mattina, come previsto, la commemorazione per i 20 anni dalla morte di Rosetta Zoccali, indimenticata protagonista del movimento femminile durante i Moti di Reggio Calabria. Come da programma una funzione religiosa nella Chiesa degli Artisti di San Giorgio al Centro ha accolto quanti hanno voluto spontaneamente ricordare Rosetta e partecipare alla messa. Don Nuccio Cannizzaro ha ricordato il periodo e la drammaticità e l’intenistà di quegli anni. Il figlio di Rosetta Zoccali, Gianni Romeo, ha poi letto un passo toccante che riassumenva il pensiero della madre morta il 24 Dicembre di 20 anni fa. Quindi la giornalista Antonella Postorino co-organizzatrice dell’evento, grazie all’aiuto di “ReAzione” donne ha raccontato gli anni della Rivolta reggina visti con gli occhi di una bambina, quel lei stessa era in quel periodo. Dopo qualche altro intervento che ricordava l’operosità e la grandezza d’amino di Rosetta Zoccali, la poetessa Giovanna Malara ha letto delle righe composte appositamente per la commemorazione. I presenti quindi si sono spostati per accendere una fiamma ai piedi del Monumento ai Caduti dei Moti della Rivolta di Reggio Calabria, sulla Via Marina, per poi riunirsi all’Arena Ciccio Franco e arrivare sino al molo della dea Athena per lanciare qualche fiore in mare. La cerimonia si è svolta in un clima di visibile commozione.

FR