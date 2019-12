UE. BCE rivede al ribasso Pil Eurozona: +1,1% nel 2020

(DIRE) Roma, 27 Dic. – Le proiezioni di Dicembre indicano per l’Eurozona una crescita annua del Pil in termini reali dell’1,2% nel 2019, dell’1,1 nel 2020 e dell’1,4 nel 2021 e nel 2022. Lo si legge nel Bollettino della Bce. Rispetto all’esercizio condotto a settembre dagli esperti della Bce, le prospettive per il Pil per il 2020 sono state lievemente riviste al ribasso (0,1 punti percentuali). “I rischi per le prospettive di crescita dell’area, connessi a fattori geopolitici, al crescente protezionismo e alle vulnerabilita’ nei mercati emergenti, restano orientati al ribasso, sebbene siano ora lievemente meno marcati”, conclude. (Tar/ Dire)