Concorsi per Allievi Ufficiali delle Accademie Militari delle Forze Armate

Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2019-2020

Il Ministero della Difesa ha indetto i Concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’Anno accademico 2020-2021.

● Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 27-12-2019

● Data scadenza: 31 Gennaio 2020

Per l’Anno accademico 2020-2021 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri:

● a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di 140 allievi (di cui 11 nel corpo sanitario) al primo anno di corso dell’Accademia militare;

● b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di 114 allievi ( di cui 8 nel corpo sanitario militare marittimo) alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale;

● c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di 83 allievi (di cui 7 nel corpo sanitario) alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica;

● d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di 60 allievi al primo anno di corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando di concorso. Viene – tra l’altro:

– richiesto ai candidati tra i requisiti generali di partecipazione al concorso: – avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (fatte salve alcune eccezioni elencate nel Bando).

– aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.

Per ulteriori, complete informazioni su modalità e requisiti generali di partecipazione, riserva dei posti, programmi e svolgimento delle prove di esami o preselettive e cause di esclusione , Vincoli di servizio, etc., etc., gli interessati possono consultare il Bando di concorso e le Appendici al seguente Link :

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=19E16329

D.C.