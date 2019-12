Governo. Brunetta: Nel 2020 non solo un euro per diminuire le tasse

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Nel suo messaggio di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha promesso agli italiani che nel 2020 il suo Governo mettera’ mano alla riforma delle aliquote Irpef, con l’intento di abbassare la pressione fiscale sulla tanto tartassata classe media. L’intento e’ apprezzabile, se non si trattasse di una missione impossibile o di un sogno. Senza crescita, senza spending review, senza tagli alle tax expenditures, come sara’ infatti possibile comprimere le aliquote fiscali e tagliare le tasse, avendo a bilancio delle clausole di salvaguardia pari a ben 47 miliardi di euro nei prossimi due anni? Dal punto di vista finanziario non c’e’ un solo euro per poter fare quello che il premier Conte ha annunciato”. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. (Com/Sor/ Dire)