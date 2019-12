Inaugurazione mostra fotografica Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” ha accolto l’inaugurazione della Mostra fotografica della Città Metropolitana, frutto del contest indetto dall’ente grazie al lavoro del settore 6 Turismo, Cultura e Sviluppo economico diretto dalla Dottoressa Giuseppina Attanasio. Si è registrata una ricca partecipazione di fotografi, autori di scatti meravigliosi, valutati da una commissione specialistica che ha condotto l’iter verso l’esposizione delle migliori venti fotografie. “Cogliendo attimi meravigliosi, i fotografi che hanno partecipato al contest sono riusciti a trasmettere il valore e il potenziale del nostro territorio metropolitano – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ringrazio il settore Turismo, Cultura e Sviluppo economico, sempre vicino e propenso a valorizzare iniziative così coinvolgenti. Desidero complimentarmi con i partecipanti per aver esaltato con il proprio talento l’immagine della Città Metropolitana.

Le fotografie sono state dedicate alle bellezze archeologiche, artistico-architettoniche, culturali, paesaggistiche e ludiche del nostro territorio. Uno dei macro-obiettivi, colto in pieno dai partecipanti, è stato quello di dedicare i propri scatti a luoghi bellissimi talvolta poco conosciuti dell’area metropolitana”. “Ho visto tanto entusiasmo negli occhi dei fotografi che hanno partecipato al contest – ha sottolineato il Consigliere Metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio. E’ stato elaborato un percorso che ha dato un senso unitario attraverso gli scatti della nostra area. I partecipanti si sono spesi e hanno dato seguito alla propria passione, al proprio percorso progettuale e al proprio talento attraverso la fotografia. E’ stato inusuale, aver visto la sala del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” così popolata il 28 dicembre in pieno clima di feste, a sinonimo della passione e della voglia di far bene di tutti i partecipanti”. Di seguito, ecco l’elenco dei premiati: Santo Federico, Massimiliano Pedi, Angelo Romeo, Giovanni Siclari, Filippo Toscano, Domenico Caridi, Alessandra Moscatello, Antonio Agostino,Marina Mazzeo e Giovanni Vittorio.