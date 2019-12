Milano: Polizia arresta 10 persone nelle ultime 24 ore

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio ieri mattina gli agenti delle volanti della Questura di Milano nelle ultime 24 ore hanno arrestato 10 persone. In particolare, ieri mattina gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato due cittadini francesi, una donna e un uomo di 29 e 26 anni, per detenzione e spaccio di droga. I due, presso un hotel in via Aprile Finocchiaro, sono stati trovati in possesso di 13 grammi di marijuana, 1.15 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi e 355 euro in banconote di piccolo taglio. Sono stati sequestrati inoltre 5 cellulari in loro possesso.

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti del Commissariato Mecenate hanno arrestato un uomo di 31 anni per detenzione e spaccio di droga in via Orwell. L’uomo, durante un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish, 0.56 grammi di eroina, 60 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

Due invece sono gli arresti per evasione: ieri a mezzogiorno circa gli agenti delle volanti del Commissariato Scalo Romana hanno arrestato un uomo per evasione. L’uomo, fermato per un controllo d’iniziativa in via Saponaro, a seguito di controlli è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari; sempre ieri, nella tarda mattinata, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato in via Alessandro Bisnati un uomo italiano di 73 anni. L’uomo, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato arrestato poiché ha violato i permessi consentiti.

Due gli arresti per furto aggravato e due per tentata rapina: in particolare, ieri pomeriggio gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato un uomo italiano di 31 anni per furto aggravato in un negozio di elettronica. L’uomo, che ha rubato merce dall’esercizio commerciale per un valore complessivo di 3000 euro, è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza fino all’arrivo dei poliziotti che lo hanno arrestato.

Sempre questa notte gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino siriano di 33 anni per tentata rapina aggravata in via Civitali. I poliziotti, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione, hanno subito individuato il rapinatore. Quest’ultimo, vista la volante, ha tentato di fuggire ma, dopo un lungo inseguimento anche sui tetti delle abitazioni limitrofe, è stato bloccato ed arrestato dall’equipaggio intervenuto. E’ stato trovato in possesso di un cacciavite e un coltello a scatto.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e0897dfaa7d1516773913