Monsey, New York. Attacco in casa di un rabbino 5 feriti con un machete

Stavano celebrando la settima giornata delle celebrazioni di Channukah, quando gli è piombato in casa armato di machete e col viso travisato con una sciarpa. Ha attaccato senza apparente motivo i presenti ferendo cinque, due dei quali in maniera grave, e seminando il terrore nell’abitazione del rabbino, a Monsey distante circa una cinquantina di chilometri a Nord da New York, presso cui si svolgeva la riunione chassidista. L’aggressore, pare si tratti di un afroamericano, inizialmente era riuscito a fuggire poi è stato arrestato dalla Polizia. “Un atto spregevole e codardo”. Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, commenta l’attacco. “Voglio essere chiaro: l’antisemitismo e l’intolleranza sono ripugnantie abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio” (cit RaiNews).

