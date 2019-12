Salerno. Detenevano bombe carta e materiali esplodenti in uno scantinato

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Battipaglia all’esito di mirata perquisizione locale rinvengono 73 kg di botti illegali

Nella serata di ieri, 28 Dicembre, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nell’ambito dei servizi disposti per la prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di botti e di materiali esplodenti, nel corso di una mirata perquisizione ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. presso uno scantinato di un palazzo a Salerno, hanno rinvenuto e sequestrato bombe carta ed altro materiale esplodente, per un totale complessivo di 73 kg circa. I materiali erano detenuti illegalmente da 2, salernitani incensurati, i quali all’esito delle operazioni venivano tratti in arresto per detenzione illegale di materiale esplodente e pirotecnico e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Dopo l’intervento dell’artificiere della Questura, i materiali sequestrati venivano messi in sicurezza ed affidati a ditta specializzata per la successiva distruzione.

PRODOTTI NON CLASSIFICATI

ORDIGNI ESPLOSIVI (Impropriamente chiamate Cipolle): 222 pezzi, dal peso medio cadauno di 140 gr per un totale di kg31,08. diametro 7; altezza 6; lunghezza miccia piu spoletta 12,5 cm.

BATTERIA A TERRA composta da 59 prodotti esplosivi collegati in serie di cui 15 di piccole dimensioni, 16 di medie dimensioni e 28 di gradi dimensioni per un peso totale di kg. 10,750.

ORDIGNI ESPLOSIVI CON ETICHETTATURA FALSA, denominati “STORM: 108 pezzi dal peso medio cadauno di 55 gr. Per un totale di Kg 5.94.

BOMBE DA MORTAIO: n. 6 pezzi, CALIBRO da 60 mm, peso medio 200 gr, peso totale kg 1,200.

MICCIA PIROTECNICA A COMBUSTIONE VELOCE PRIVE DI ETICHETTATURA, del tipo industriale, cannula di colore giallo, NEC totale kg 0,584.

PRODOTTI CLASSIFICATI

18 BATTERIE DA 100 COLPI, cat. F2, prodotto esplodente Netto a batteria 495 gr, peso NEC totale kg. 8,91.

5 BATTERIE DA 100 COLPI, cat, F2, NEC a batteria 1,9175 kg, peso NEC totale Kg 9,587.

4 BATTERIE DA 48 COLPI, cat, F2, NEC a batteria 0,950 kg, peso NEC totale Kg 3,800.

4 scatoli da 40 pezzi cad. di MAGNUM – ZEUS ALBA, NEC 6 G A SCATOLA, peso NEC totale kg 0,024.

14 BENGALA N 1, cat F2, NEc 56 gr a pezzo, totale NEC kg 0,784

8 scatole da 40 pezzi cad di RAUDO, cat F2, NEC a scatola 6g, totale NEC 0,048.

40 scatole di POP POP, cat F1, NEC a pezzo 0,0005 x 2000= NEC totale kg 0,001.

4 confezione di NEW GRANATA, cat F”, NEC a confezione 0,75 gr, NEC totale kg 0,003.

4 confezioni da 10 pezzi cad,di CODINO MATTO, cat F2, NEC a confezione 33 g, NEC totale kg 0.132.

4 confezioni da 10 pezzi di TOM MIX, cat F2, NEC a confezione 14 g, NEC totale kg 0,056.

2 confezioni di STELLE MAGICHE cat. F1, NEC a confezione 120gr, NEC totale kg 0,240.

5 confezione da 12 pezzi cad. CANDELE ROMANE, cat F2, NEC a confezione 60,24 gr, NEC totale kg 0,301.

14 confezioni da 3 pezzi cad. FIORELLINO, cat F1, NEC a confezione 6gr, NEC totale kg 0,084.

Materiale non classificato Kg. 48,97; materiale classificato Kg. 23,97, per un totale complessivo di Kg. 72,94, oltre alla miccia a lenta combustione del peso complessivo di Kg. 0,584.