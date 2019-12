Conti pubblici. Brunetta: Previsioni MEF sottostimate, deficit al 2,5%

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “I rendimenti d’emissione dei nostri titoli di Stato continuano a salire. Una pessima notizia per il nostro debito pubblico e per i nostri conti pubblici piu’ in generale, dal momento che questo aumento ha gia’ provocato un incremento delle spese per interessi sul debito che lo Stato dovra’ pagare nei prossimi anni, con conseguente aumento ulteriore del deficit pubblico”. Lo dice Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, che aggiunge: “Le previsioni ottimistiche sulle spese per interessi elaborate dal Tesoro nella Nadef dello scorso settembre risultano cosi’ del tutto sottostimate, in contraddizione con i rendimenti che si stanno osservando nelle aste e che, lo ricordiamo, sono gli unici a contare ai fini del calcolo del deficit pubblico. Avanti cosi’, e il rapporto deficit/Pil per il 2020 potrebbe salire fino al 2,5%, contro il 2,2% stimato dal Governo e approvato dalla commissione Europea, anche per effetto della minor crescita del Pil”. (Com/Anb/ Dire)