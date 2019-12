La Spezia, soccorsa escursionista ferita sul sentiero 586

I Vigili de Fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti in località Pianca, nei pressi di Volastra, sul sentiero 586 che scende a Corniglia, dove una donna è caduta per alcuni metri procurandosi contusioni varie. Impossibilitati a far alzare un volo l’elicottero Drago, cinque operatori, insieme ai volontari del soccorso alpino, hanno provveduto a stabilizzare l’infortunata e portarla fin sulla strada utilizzando uno dei trenini a cremagliera presenti sul posto.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=62678