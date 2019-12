Somalia. A Mogadiscio dopo la strage, arrivano i medici turchi

Decine di morti Sabato, Stati Uniti attaccano gruppo Al-Shabaab

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “Sempre al fianco della Somalia”: a poche ore dall’ennesimo attacco suicida a Mogadiscio, che sabato ha ucciso oltre 80 persone, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso la sua solidarieta’ via Twitter.

Piu’ tardi, nelle prime ore di domenica, nella capitale somala sono arrivati a bordo di un aereo militare i 24 medici inviati da Ankara per soccorrere i feriti. Di questi, alcuni sono stati evacuati in Turchia, insieme ai corpi dei due cittadini turchi uccisi nell’attacco, mentre altri sono stati trasferiti all’ospedale ‘Erdogan’ di Mogadiscio.

Quello di sabato, compiuto con un veicolo carico di esplosivi contro un gruppo di persone in fila ad un checkpoint, e’ stato l’attacco piu’ sanguinoso degli ultimi due anni in Somalia.

Sebbene non sia stato rivendicato, il sindaco della capitale ha accusato il gruppo islamista Al-Shabaab, affiliato ad Al-Qaeda.

Contro la milizia, oggi, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco aereo in diverse localita’ somale uccidendo, secondo il Pentagono, quattro miliziani.

Dalla carestia del 2011, la Turchia ha rafforzato la sua cooperazione con la Somalia, nell’ambito di una serie di iniziative volte ad accrescere la sua influenza sull’intera regione del Corno d’Africa.

Oltre agli aiuti sanitari, sottolinea ‘Radio France Internationale’, Ankara ha costruito un aeroporto, strade, scuole e aperto a Mogadiscio la sua piu’ grande base militare all’estero.

(Gif/Dire)