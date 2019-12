Algae Cinema protagonista a “All X World Film Festival” di Roma con un corto girato a Reggio Calabria

La novità è che per la neo associazione no profit Algae Cinema di Rozzano, in provincia di Milano, arrivano altri tre premi da i tre corti presentati al primo appuntamento del X World Film Festival, tenutosi il 28 e 29 Dicembre presso il Teatro degli Eroi, nella città eterna. Il premio come “Best Film Time FILMMAKER” va a Mattia Simone Giubilei con “Il grande silenzio”, poi, per i due lavori del fondatore e regista Rocky Alvarez, arrivano due premi speciali, con “Stalking Day” e “Mario Ruggenti e i Cinecommemorati”, come “Outstanding Family Creative Team”, condiviso con i suoi due figli Didi Alvarez, attore, e Giorgio Alvaro, aiuto regista. Ulteriore premio, inoltre, per Rocky Alvarez come miglior attore protagonista in “Come Joe Pesci”, cortometraggio realizzato con Fabrizio Maddalena nel 2011, e scritto a quattro mani. Per il gruppo di cineasti, dopo il premio ricevuto a New York al “The Cutting Room” di ottobre, quest’anno sono già arrivati tre premi, risultato grandioso considerato che l’associazione è stata fondata nella primavera del 2019. La prossima sfida per Alvarez e C., insieme al gruppo storico dei Teatrabili, sarà quello di rearizzare, in autunno 2020, il “Festival Internazionale di Cortometraggi” a Rozzano, nella zona sud di Milano.