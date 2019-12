Questa notte gli agenti del Commissariato Mecenate hanno arrestato un uomo per tentato furto aggravato. Il 26enne, cittadino francese, è stato visto armeggiare nelle vicinanze di un furgone in un parcheggio di via Monte Penice. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno sorpreso che rovistava all’interno del veicolo motivo per cui è stato arrestato per tentato furto aggravato.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e0b4178df9f6831512335