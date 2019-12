Tolo Tolo un film di Checco Zalone nelle sale dal 1 Gennaio

Tolo Tolo è il quinto film di Checco ed è il primo che lo vede anche nel ruolo di regista. È stato un lavoro molto lungo (quasi nove mesi dal primo ciak in Kenya a gennaio all’ultimo a Roma a settembre, con molte pause in mezzo), complesso (molte settimane di riprese in Kenya e nel deserto del Marocco, ma anche a Malta e in tante città italiane. Un film molto atteso dopo il grande successo di tre anni fa con “Quo vado?”. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

ph – Giuseppe Andidero