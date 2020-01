Drammatico incidente nel catanzarese: Travolge un pedone, il corpo trovato da Carabinieri il giorno successivo su indicazioni del guidatore

E’ rimasto vittima di un incidente stradale un pedone, dalle prime indiscrezioni sarebbe uno straniero, che è stato investito sulla SS106 tra Santa Caterina dello Ionio e Badolato, in provincia di Catanzaro. Ad investirlo un pensionato, come si legge su Ansa.it, che pur essendosi fermato subito dopo l’incidente non avrebbe visto la vittima a causa del buio. L’uomo sarebbe poi tornato nella zona dell’impatto il mattino seguente e su sua indicazione i Carabinieri hanno ritrovato il corpo esanime del pedone. Sulla vicenda indagano i miliatari dell’Arma della Compagnia di Soverato che stanno svolgendo accertamenti riguardo la dinamica dell’incidente fornita dal guidatore dell’auotmobile coinvolta nell’incidente. L’uomo rischia la denuncia per omicidio stradale

FMP