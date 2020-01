Paragone espulso dal M5S

Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, che sono il Collegio dei Probiviri del Movimento Cinque Stelle hanno disposto l’espulsione del Senatore pentastellato Gianluigi Paragone. Il gesto verrebbe motivato tra le altre cose anche conil voto difforme rispetto al gruppo parlamentare d’appartenenza sulla legge di bilancio. Paragone, già messo a conoscenza della decisione, aveva presentato una memoria difensiva ai Probiviri che però pare non sia stata giudicata sufficiente ad evitare l’allontanamento dal M5S . Con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ironicamente amareggiato, l’ex senatore grillino manifesta tutto il suo rammarico per la vicenda e per la situazione attuale nel Movimento Cinque Stelle.

FMP