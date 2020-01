Romeno arrestato al traforo del Gran San Bernardo

Nella serata del 30 Dicembre 2019, al Traforo del Gran San Bernardo, personale della Polizia di Frontiera di Aosta procedeva al controllo di P.C. 39enne cittadino rumeno mentre, a bordo dell’autobus di linea internazionale FLIX BUS tentava di uscire dal territorio nazionale. Successivi accertamenti posti in essere dagli investigatori hanno permesso di appurare che, a carico del soggetto, gravavano numerosi pregiudizi di Polizia e un’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto indagato per i reati di furto aggravato. E’ infatti emerso che l’arrestato, in tempi diversi, abusando nella sua qualità di collaboratore domestico, si impossessava di preziosi per un valore di circa 20.000,00 euro, di due pistole semiautomatiche e di un hard disk relativo al sistema di videosorveglianza installato nell’appartamento ove prestava servizio a Roma nel mese di Marzo 2019. L’uomo è stato quindi tratto in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sarà associato presso la Casa Circondariale di Brissogne (Ao).

