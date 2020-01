Afghanistan, Capodanno di sangue. 40 Agenti uccisi dai talebani

Strage di Capodanno in Afghanistan, i talebani la notte dell’ultimo dell’anno hanno assaltato le regioni di Takhar, Kunduz e Helmand meridionale, uccidendo 40 agenti della forze di sicurezza nazionali. Non sono state diffuse notizie riguardo gli attacchi ma è stata una notte di sangue alcuni agenti sono stati assassinati con agguati a posti di controllo sulle autostrade delle regioni prese di mira dai talebani in Afghanistan. Questi ultimi dovrebbero firmare entro l’anno un accordo di pace con gli Stati Uniti d’America.