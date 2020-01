Ancora poche ore per tentare la fortuna: domani l’estrazione della lotteria tricolore con 1° premio un’automobile

Sono ore di febbrile attesa quelle che separano migliaia di reggini, che hanno acquistato i biglietti, dall’estrazione della “LOTTERIA TRICOLORE”, organizzata dal MNS e RF e che ha come 1° PREMIO UNA AUTOVETTURA MARCA DR 1000 FULL OPTIONAL.

L’estrazione è prevista per per Domani 3 GENNAIO presso l’Oasi di Pentimele, nel contesto della “Tombolata Tricolore” che vedrà il via alle ore 17,30.

Prima dell’estrazione finale, nel corso della simpatica e allegra iniziativa, si potrà salutare gioiosamente l’inizio del nuovo anno divertendosi con il tradizionale gioco della tombola con in palio bellissimi premi generosamente offerti da molte aziende della Città, insieme all’istrionico artista Gigi Miseferi, accompagnato dalla musica del M° Mimmo Iero, gustando un panettone o un pandoro e sorseggiando un prosecco, offerti dall’organizzazione che preannunciano anche qualche bella sorpresa.

Pertanto, nell’invitare tutti i possessori dei biglietti della lotteria a partecipare all’estrazione, si comunica che è ancora possibile acquistare i tagliandi per sperare nella Dea bendata e vincere uno dei 5 PREMI messi in palio dagli organizzatori, presso la sede di Via Miraglia nr. 5 o domani stesso dalle ore 17 fino ad un’ora prima dell’estrazione.

MONTEPREMI:

1° PREMIO: AUTOMOBILE modello DR “zero”, 1000 benzina, 69 cv-full optional;

2° PREMIO: TELEFONO modello Huawei P30 lite;

3° PREMIO: BICICLETTA modello Montana wawe 26;

4° PREMIO: BUONO PER 1 ANNO DI PALESTRA;

5° PREMIO: BUONO PER 3 PERCORSI BENESSERE.