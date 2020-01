Migranti. “Scoparso” barcone con a bordo 45 persone salpato dalla Libia

Alarm Phone, linea diretta per i migranti nel Mediterraneo, ha lanciato un allarme relativo alla scomparsa di un barcone sul quale viaggiavano 45 migranti, partita dalla Libia. Non si avrebbero più notizie dell’ennesima carretta del mare avvistata l’ultima volta da un pescatore e pare avesse il motore in avaria e fosse in un quadrante di mare tra onde altissime. “Abbiamo parlato con la Guardia Costiera, l’autorità in Libia e con il nostro testimone-scrive Alarm Phone, ma nessuno sa cosa sia successo alla barca”. In pratica è da Martedì, più di 76 ore, che non si hanno notizie di questi disperati. Probabili vittime ancora, del traffico di esseri umani che trasporta illegalmente persone dall’Africa in Europa con il pretesto della fuga dalle guerre ma in realtà solo migranti economici sfruttati dalle mafie.

