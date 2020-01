Milano.Tentato furto a bordo auto: arrestata coppia di ladri

Stanotte, in viale Tunisia, gli agenti della volante hanno arrestato un uomo di 45 anni e una donna di 40 per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti, dopo una segnalazione giunta in centrale operativa in merito a due persone che si aggiravano nei pressi di un suv parcheggiato in strada, sono intervenuti e hanno bloccato i due che, dopo aver infranto il finestrino posteriore del veicolo, hanno tentato la fuga.