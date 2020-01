Natale al Museo Diocesano: ultimo weekend di eventi per grandi e piccini

Nell’ultimo weekend di Natale 2019 il Museo diocesano rinnova una proposta ricca e articolata. Nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, di fronte alle Poste centrali) sarà possibile visitare, per l’ultima volta in queste festività, il Presepe meccanico di Ninì Sapone. Alla disponibilità dei confratelli dei Bianchi, cui la chiesa del Santo Cristo è affidata, e alla generosità dei figli dell’indimenticato presepista reggino si deve l’opportunità di aprire alla città il piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato e catturato l’attenzione di bambini e uomini di ogni età. Nell’ultimo weekend natalizio la chiesa del Santo Cristo sarà aperta e il Presepe meccanico visitabile 3 e 4 Gennaio h 9-12,30 e domenica 5 gennaio h 16,30-20. Ai bambini domenica 5 gennaio h 17-19 il Museo diocesano, accanto alla Cattedrale (ingresso da via T. Campanella, 63 o da via Cimino, 24), riserva un appuntamento speciale: Il Re Magio perduto, attività didattiche e ludiche offerte gratuitamente e la possibilità di ammirare alcuni gruppi presepiali appartenenti alla Collezione “Ninì Sapone” donata al Museo nel 2012 (gradita la prenotazione al n. 3387554386). Fino al 22 Febbraio, invece, nei consueti orari di apertura (dal martedì al sabato h 9-13), al Diocesano sarà possibile visitare la Mostra Icone donate. Una Raccolta in itinere, esposizione di un piccolo nucleo di antiche icone, provenienti dalla Chiesa ortodossa, donate al Museo da due sacerdoti reggini. Le icone esposte, illustrate dai testi storico-critici dell’iconografo russo Sergej Tikhonov, inaugurano una sezione museale destinata ad arricchirsi nel tempo, una raccolta in itinere che vuol farsi invito ad ‘abitare la Bellezza che salva’.